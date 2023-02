Er ist einer der berühmtesten "Judenburger" - der Kultwagen, der im Jahr 1851 von einem gewissen Ferdinand Pfeffer im Ortsteil Strettweg gefunden worden ist. Und genau an dieses Jahr lehnt sich auch die neue Sonderausstellung im Museum Murtal an: "Erkundet - Entdeckt - Erforscht. Archäologie im oberen Murtal von 1851 bis heute". Nach wie vor wird in der gesamten Region versucht, die Vergangenheit zu rekonstruieren. Diverse Vereine haben sich in den Bezirken Murtal und Murau gegründet - in der neuen Ausstellung werden "wichtige Fundstellen, aktuelle Grabungsergebnisse und Forschungsschwerpunkte" der gesamten Region präsentiert.