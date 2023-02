Viele Unfälle im Schnee, Kettenpflicht auf Bergstraßen

Starke Schneefälle forderten die Einsatzkräfte. So musste etwa die FF Kobenz zu zwei Fahrzeugbergungen nahezu an der gleichen Stelle ausrücken. Kettenpflicht auch für Pkw am Gaberl und über den Triebener Tauern.