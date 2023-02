Dichter Schneefall seit den frühen Morgenstunden sorgt am heutigen Donnerstag quer durch die Steiermark für Staus, Verkehrsbehinderungen und Unfälle. Feuerwehr, Straßenmeisterei und Polizei stehen im Dauereinsatz. Auch in den Bezirken Murtal und Murau kam es zu zahlreichen Vorfällen: Nach einem Lkw-Unfall war am Vormittag die B 317, die Friesacher Straße, in St. Peter ob Judenburg in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Ersten Informationen zufolge krachte ein Lkw zwischen Judenburg-Ost und Rothenthurm gegen Betonleitwände und stellte sich quer, er blockierte beide Fahrbahnen. Der Stau reichte binnen kürzester Zeit bis auf die S 36 (Fahrtrichtung Klagenfurt) zurück.

Auf der S 36 staute es dann auch am Nachmittag, der Grund: Schneeräumungen.

Die Bildung der Rettungsgasse funktioniert auf der Schnellstraße nicht © kk

Mehrere Lkw blieben indes auf der B 114 Triebener Straße bei Pöls hängen – ohne Ketten kommen die Lkw nicht über den Tauern. Bei Thalheim musste die Straße zwischenzeitlich komplett gesperrt werden.

Ein Fahrverbot für Lkw über 7,5 Tonnen gilt über das Gaberl. Stau gab es auch bei Dürnstein (Gemeinde Neumarkt) - auf der B 317 blieben immer wieder Fahrzeuge hängen, es kam den ganzen Tag über zu Verkehrsbehinderungen.

Stau am Vormittag auf der S 36 © Privat

Unfälle in Mariahof und Oberwölz

In Mariahof (Gemeinde Neumarkt) kam ein Pkw auf der L 502 von der schneeglatten Fahrbahn ab und stürzte in einen Graben. Die Feuerwehren Mariahof und Neumarkt waren mit drei Fahrzeugen und 14 Mann im Einsatz. Das verunfallte Fahrzeug wurde mit dem Kran der FF Neumarkt aus dem Graben gehoben.

Verkehrsunfall in Mariahof © FF Mariahof

In den frühen Nachmittagsstunden kam dann auf der B 75 im Ortsgebiet Oberwölz bei der sogenannten „Kalkofenkurve“ ein Zustellwagen von der Straße ab und stürzte ebenfalls in einen Graben. Das Fahrzeug wurde mittels Kran des Abschleppunternehmens Freisinger und der FF Oberwölz wieder auf die Straße gehoben.

Das Fahrzeug konnte per Kran geborgen werden © BFV Murau

Im Einsatz stand auch die Feuerwehr Pöls: "Wir müssen Dächer abschaufeln, der nasse Schnee wird immer mehr zum Problem", so Kommandant Karl Eder. Rund ein halber Meter Schnee macht auch auf den Straßen im Gemeindegebiet Probleme, "es kann sein, dass da gegen Abend noch mehr kommt".

Falsch abgebogen hat dieser ungarische Staatsbürger in Murau © Reinhold Macheiner

Deutlich falsch abgebogen ist dieser ungarische Lenker in Murau, der laut Hans-Peter Fritz, Betriebsleiter der Murtalbahnen, "schneeblind" die Bahngleise der Murtalbahn mit der Straße verwechselt hat, welche dort parallel verlaufen.