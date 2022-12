16. Dezember: Handarbeiten und Gutes tun

Seit vielen Jahren ist die Gruppe der sogenannten "Beschäftigungshilfe" des "Roten Kreuz Neumarkt" aktiv: Man stellt unterschiedliche Handarbeiten her und verkauft diese auch. Immer wieder werden soziale Anliegen mit dem dabei erwirtschafteten Erlös unterstützt, aber auch die Rot-Kreuz-Ortsstelle liegt der Gruppe sehr am Herzen. So konnte Bezirksrettungskommandant Hubert Bacher kürzlich einen gut dotierten Scheck von Hermine Horn übernehmen. Das Rote Kreuz Neumarkt, aber auch die Bezirksstelle Murau, sind stolz, weiterhin eine Heimat für die handwerkliche Tätigkeit der Damen zu sein.