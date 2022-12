"Der Betrieb des Optimamed Therapiezentrums Wildbad muss doch nicht stillgelegt werden", heißt es am 19. Dezember in einer Aussendung der Senecura Gruppe, zu der die Einrichtung in der Marktgemeinde Neumarkt gehört. Wie berichtet wurde Anfang Dezember bekannt, dass die ambulanten Therapien für den Stütz- und Bewegungsapparat und physikalische Behandlungen wie Massagen, Physiotherapie und Ultraschallbehandlungen eingestellt werden sollen. "Aufgrund der derzeitigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wird das ambulante Therapiezentrum bis auf Weiteres ruhend gestellt", hieß es damals.