Am 3. Dezember 2022 findet ab 14 Uhr eine Einsatzübung im Skigebiet Grebenzen statt. "Diese Übung dient auch zur behördlichen Abnahme der neuen Zehner-Gondelbahn, die Ende des Jahres in Betrieb gehen wird", so Einsatzleiter Christian Legat von der Bergrettung St. Lambrecht.