In St. Lambrecht entsteht ein neues Chalet-Feriendorf. Diesbezüglich erreichte die Redaktion diese Woche eine nicht unterzeichnete Nachricht: In St. Lambrecht beginne "die Verbauung eines ganzen Hanges mit Ferienhäusern. Die Zufahrt in der Bauphase und im Anschluss erfolgt ausschließlich über ein bereits bestehendes Wohngebiet und einen Kinderspielplatz", so der O-Ton der Nachricht. Weiters heißt es, dass die Gemeinde sich weigere, eine Umfahrungsstraße der bestehenden Objekte zu errichten, obwohl dies sehr einfach zu bauen sei. "Angeboten werden die neuen Ferienhäuser nur in Holland", weiß der Absender, und vermutet ein "lukratives Geschäft für gemeindenahe Personen." Verärgert zeigt sich der Absender, dass diese Verbauung von Almen und Grünflächen zulasten der Einwohnerinnen und Einwohner und deren Kinder gehe."