"Herr: es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß. Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren, und auf den Fluren lass die Winde los..." So beginnt der berühmte "Herbsttag" von Rainer Maria Rilke. Der Herbst ist in der Tat angebrochen, auch wenn es viele noch nicht wahrhaben wollen und noch von den Erinnerungen des Sommers zehren. Doch auch im Herbst warten noch zahlreiche Erlebnisse abseits der Bergwelt in Murau und Murtal darauf, entdeckt zu werden.