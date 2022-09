Einen neuen handelsrechtlichen Geschäftsführer hat die Lebenshilfe Region Knittelfeld: Werner Kachelmaier übernahm in diesem Sommer die Aufgabe und hat sich auch schon gut eingelebt. Betriebsklima und Teamgeist passen - entsprechend freut er sich auf die bevorstehende Zeit bei der Organisation. Der 55-Jährige ist ein Mann mit Erfahrung: 16 Jahre lang war er bei der Lebenshilfe Trofaiach tätig. In Knittelfeld will er das Positive erhalten, da oder dort die Einrichtung aber auf professionellere beziehungsweise moderne Beine stellen.