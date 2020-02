Facebook

Stocksportler der Lebenshilfe Region Judenburg © KK

Mit zahlreichen Medaillen in Gold, Silber und Bronze kehrten die regionalen Teilnehmer von den „Nationalen Winterspielen von Special Olympics“ zurück, die 2020 in Kärnten ausgetragen wurden. Insgesamt gingen rund 1000 Sportler mit intellektueller Beeinträchtigung an den Start der Veranstaltung.



Medaillen holten im Bereich Ski Nordisch für die Lebenshilfe Knittelfeld: Fritz Brandstetter, Nicole Koppitsch, Mario Liebminger, Rainer Ritzinger, Ingrid Weinzirl und Sylvia Wielender.



Erfolgreich waren auch die sportlichen Teilnehmer der Lebenshilfe Murau. Mit Medaillen nach Hause kehrten: Gunter Ertl-Feyel (Motor Activity Training Program), Herwig Feichtinger und Michael Maier (Ski Alpin), Karl Fellner, Alexandra Leitgeb (Ski Nordisch) sowie Helga Milchberger und Andreas Oberweger (Schneeschuhlauf).