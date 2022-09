Ein besonderer Festtag war der 3. September für Oberwölz: Das Hochwasserschutzprojekt mit rund 9,3 Millionen Euro Kostenaufwand wurde erfolgreich realisiert - und nun wurde der Abschluss auch gefeiert. In Oberwölz erinnert man sich noch gut, aber nicht gerne an die beiden Unwetter in den Jahren 2011 und 2017. Große Teile des Stadtgebietes standen unter Wasser, Unmengen an Schlamm, Geröll und Holz verursachten Schäden an Häusern, Gehöften und Infrastruktur. Der Raum Oberwölz wurde zum Katastrophengebiet erklärt. Die Feuerwehren standen tagelang im Einsatz, ebenso hat die Bevölkerung in Oberwölz Übermenschliches geleistet.