Am 2. und 3. September läuft die Airpower am Flugplatzgelände in Zeltweg ab. Die KPÖ kritisiert die Veranstaltung, seit es sie gibt - und lud zur Gegendiskussionsveranstaltung "Peacehour statt Airpower" ins Kulturhaus Knittelfeld ein. Zwei Dinge seien es, die die Existenz der Menschheit bedrohen: Krieg und Umweltzerstörung. Für beides stehe die Airpower, so die Vertreter der KPÖ: "Sie ist eine Waffenschau und eine Verschwendung von Ressourcen."