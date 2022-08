"Alles war perfekt. Dann kam der Krieg", erzählt Manu Mathew. Der 31-Jährige aus dem südindischen Bundesstaat Kerala lebt jetzt in Fohnsdorf. Bis zum Jahr 2018 hat er im "Shambala Wellness Club" in der Nähe von Kiew gearbeitet, der das größte Ayurveda-Center in der Ukraine beherbergte. Danach machte er sich als Ayurveda-Therapeut selbstständig, kaufte mit seiner Frau Julia ein Grundstück, die beiden wollten ein Haus bauen.