Dieses Haus ist definitiv nicht zu übersehen: Wer aktuell durch die Bahnhofstraße in der Zeltweger Innenstadt spaziert, kommt in einen Kunstgenuss der besonderen Art. Auf mehr als 40 Laufmetern haben sich Künstler aus der Region und darüber hinaus verwirklicht. Zahlreiche großformatige Bilder zieren das Haus, in dem Carlos Frühwald sein Studio "DC Tattoo" betreibt.