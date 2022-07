Murtal und Murau: Rund 4000 Personen erhielten "Steiermark-Bonus"

Die steirische Landesregierung hat einen "Steiermark-Bonus" an jene Haushalte ausgezahlt, die am stärksten von der Teuerung betroffen sind. In der Region Murtal-Murau profitierten circa 4000 Personen.