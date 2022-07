Seit 2017 leben Sie wieder zuhause in Neumarkt, nach über 20 Jahren in Innsbruck. Wie geht es Ihnen damit?

ISABELLA KRAINER: Mit einem verklärten Bild vom Landleben hatte diese Entscheidung nichts zu tun. Ich bin hier aufgewachsen, das macht pragmatisch. Als Autorin ist man nicht unbedingt reich und die Lebenserhaltungskosten sind in der Steiermark geringer. Der Kulturschock war allerdings da: Bis ich die „murauerInnen“ kennengelernt habe, dachte ich, ich gehe künstlerisch vor die Hunde. Das regionale Frauenkollektiv unterstützt mich in meiner Arbeit bis heute sehr. Als ich Murauer Bezirksschreiberin war, wusste ich, dass unsere Anliegen Hand in Hand gehen. "FRAUEN * LIFE * LIVE", unser Videoprojekt, in dem starke Frauen aus dem Bezirk Murau vor den Vorhang geholt wurden, ging in den sozialen Medien durch die Decke. Ausschnitte aus der Interviewreihe waren im Rahmen der "SteiermarkSchau" im Kunsthaus Graz zu sehen.