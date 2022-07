Niško, Skopsko oder Laško wird es in Murau wohl nicht zu trinken geben. Musikalisch aber bietet "Balkalito" alles, was der Balkan aufzuweisen hat – nicht umsonst mixt das Folk-Quartett Klassik mit dem Klang des Südens und lädt zu einem Konzertabend mit einem Murauer Pivo in der Erlebnisbrauerei Murau. Das Konzert findet im Rahmen des Steirischen Kammermusik-Festivals statt - wer es zu dem Termin in Murau nicht schafft, kann das Quartett am 30. Juli auf den Grazer Kasematten erleben.