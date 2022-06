Wenn Heribert Stuhlpfarrer Sand sieht, denkt er ans Skifahren. 1958 wedelte der heute 92-Jährige auf einem Baryt-Kies-Gemisch den Hang im deutschen Harz hinunter. Die Piste wurde von einem skiverliebten, findigen Millionär aufgeschüttet, der Stuhlpfarrer fragte, ob er vor Ort eine Skischule aufbauen könnte. So kam es, dass der Oberzeiringer 50 Jahre lang die „Österreichische Skischule“ in Bad Harzburg in Niedersachsen führte, bevor es ihn im Alter wieder in die Heimat verschlug.