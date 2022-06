Als erstes fällt einem der Koffer mit den Büchern auf, direkt vor dem Eingang von „JjW young nature.“ Ein offenes Bücherregal, nur eben in der Form eines Koffers. Hier kann jeder Bücher mitnehmen oder selbst welche dazulegen. Geschenkt. Was könnte sinnvoller sein, als Bücher an andere weiterzugeben, anstatt sie wegzuwerfen? Bei „young nature“, dem Geschäft in der Judenburger Burggasse, ist Nachhaltigkeit eben mehr als nur ein leeres Versprechen.