Bodenversiegelung rund um das Einkaufszentrum Arena am Waldfeld in Fohnsdorf, ein Ausbau der Ring-Rast in Spielberg, rund 7000 Quadratmeter Wald, die in Zeltweg Einfamilienhäusern weichen – die zunehmende Verbauung ruft auch im Murtal immer mehr kritische Stimmen auf den Plan. Einer, der diesen Stimmen ein Gesicht geben will, ist Künstler Helmuth "Plo" Ploschnitznigg. Der Gründer der Simultania Judenburg lebt seit Jahrzehnten in Obdach, auch dort werden aktuell viele neue Grundstücke aufgeschlossen. "Der Bauboom explodiert, immer mehr Wiesen in unserer Region werden versiegelt. So darf es nicht weitergehen", sagt der Künstler.