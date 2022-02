Nach internen Querelen trat der Pfarrgemeinderat von St. Peter am Kammersberg Ende 2020 geschlossen zurück, seither sitzt niemand mehr in diesem Gremium. Anlässlich der Pfarrgemeinderatswahl im März hofft man im Ort auf einen Neustart.

Pfarrer Martin Trummler rechnet mit einem guten Neustart für den Pfarrgemeinderat © Sarah Ruckhofer

Entgegen den Botschaften des Evangeliums standen in der Pfarre St. Peter am Kammersberg eine Zeitlang Misstrauen und Zwietracht im Vordergrund. Das gipfelte im geschlossenen Rücktritt des Pfarrgemeinderates am Ende des Jahres 2020. Die eigenen Ideen und die "Vorstellungen der Kirchenvertreter" würden zu weit auseinanderklaffen, hieß es damals vonseiten des Pfarrgemeinderates. Seither ist dieses Gremium unbesetzt, was die Frage aufwirft: Bleibt das auch nach der bevorstehenden Pfarrgemeinderatswahl am 20. März 2022 so?