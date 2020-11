Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die BH Murtal (Standort Judenburg) © Raphael Ofner

Weiter keine Entspannung gibt es in Hinblick auf die Corona-Fallzahlen im Bezirk Murtal. In der abgelaufenen Woche kamen im Schnitt knapp 50 Neuinfektionen pro Tag hinzu. Der erfreuliche Wert vom Mittwoch, 18. November, (14 Neuinfektionen) erwies sich leider nicht als repräsentativ, sondern als Ergebnis erneuter Probleme im Computersystem, heißt es vonseiten der Bezirkshauptmannschaft. Am Donnerstag schnellten die Zahlen in Folge durch verzögerte Eintragungen nach oben. Um Mitternacht waren schließlich 99 neue positive Tests und erstmals mehr als 700 (genau 705) aktive Fälle erfasst. Somit ist fast jeder hundertste Murtaler als aktuell coronainfiziert gemeldet.