In einem Pflegeheim im Bezirk Murau gibt es drei Corona-Fälle, weitere Testungen laufen. Steigende Infektionszahlen in beiden Bezirken. Neuer Höchststand an Patienten im Krankenhaus.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Erstmals gibt es Corona-Fälle in Murtaler und Murauer Pflegeheimen (Sujetbild) © Studio Romantic - stock.adobe.com

Nachdem es am gestrigen Donnerstag (12. November) Probleme mit den Meldungen der Neuinfektionen gab, steigen die Zahlen am heutigen Freitag wieder an: Im Bezirk Murtal sind aktuell 592 Menschen mit dem Coronavirus aktiv infiziert. "Trotzdem pendeln sich die Neuerkrankungen ein", so Peter Plöbst, BH-Stellvertreter. Der Ausreißer mit fast 100 Neuinfektionen binnen nur 24 Stunden war wie berichtet auf den Ausbruch in einer Pflegeeinrichtung zurückzuführen. "Dort gibt es leider eine höhere Anzahl von Erkrankten, wir haben die Lage aber unter Kontrolle", sagt Plöbst. Die Bewohner zeigen glücklicherweise nur leichte Symptome, eine erneute Testung des gesamten Heims ist in Vorbereitung. Hoffnungen setzt Plöbst in das neue elektronische System, das bei den Testungen zum Einsatz kommt. "Früher haben wir die Kontaktpersonen selbst ermitteln müssen, jetzt kann man es ganz einfach selbst eintragen." Man hofft nun, die Ausbreitung wieder in den Griff zu bekommen.