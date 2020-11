Die Corona-Pandemie bringt die Behörden an ihre Grenzen. Im Murtal werden nun händeringend Epidemie-Ärzte gesucht, auch einen Todesfall gibt es am Donnerstag zu vermelden.

Fast rund um die Uhr wird derzeit in der BH Murtal gearbeitet © Sarah Ruckhofer

Rund um die Uhr sind die steirischen Behörden derzeit mit dem Corona-Virus befasst. Längst arbeiten die Bezirkshauptmannschaften auch am Wochenende, teils sogar bis spät in die Nacht hinein, um die täglichen Neuinfektionen aufzuarbeiten. Bis zu 100 Infektionen wurden zuletzt täglich im Murtal gemeldet, im Schnitt der letzten Wochen sind es 20 bis 30. Zur Bekämpfung der Corona-Krise sucht die Behörde dringend nach Epidemie-Ärzten. Das sind Ärzte mit dem sogenannten "ius practicandi", die sich den Gesundheitsbehörden unterstützend zur Verfügung stellen. "Im Murtal haben wir aktuell zwei, die uns helfen", sagt Bezirkshauptmann Peter Plöbst. Weitere würde man brauchen, "es bleibt sonst alles bei der Amtsärztin liegen". Zu den Aufgaben zählen etwa die Beurteilung der Kontaktpersonen oder die der Infizierten selbst. "Das Problem ist, dass alle Ärzte in der Region selbst schon so ausgelastet sind", seufzt Plöbst. "Wir sind wirklich froh über jeden, der uns helfen möchte und kann."