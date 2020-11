Lehrer und Schüler infiziert, Klassen in Quarantäne - so sieht es derzeit in den Bezirken Murau und Murtal an den Bildungseinrichtungen aus. Behörden-Wirrwarr bringt einigen Schulen Maskenpflicht.

Auch vor Schulen macht das Corona-Virus nicht Halt © Weichselbraun Helmuth

Elf positiv getestete Lehrpersonen, acht infizierte Schüler, sechs Lehrer in Quarantäne, 40 Schüler und zwei Klassen in Absonderung: Das ist der aktuelle Stand (12. November) an Murtaler und Murauer Schulen. Mittlerweile gab es an jeder Bildungseinrichtung in den zwei Bezirken zumindest Verdachtsfälle, ein bis zwei Klassen werden am Freitag noch abgesondert werden müssen. Derzeit sind zwölf Schulen, von Volksschule bis höher bildende Schule, von Corona betroffen, schildert Roman Scheuerer, Leiter der Bildungsregion Obersteiermark West. Zuletzt hatte ein Behörden-Wirrwarr dem Schulqualitätsmanager das Leben schwer gemacht. "Für Fälle aus Graz ist eigentlich die BH in Graz zuständig. Wird aber ein Lehrer aus Graz, der im Murtal unterrichtet, positiv getestet, ist die BH Murtal zuständig."