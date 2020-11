Facebook

Im Frühling stieß die Aktion auf großes Echo, die Autos stauten sich bis auf die Straße © Offenbacher

Viel Positives gibt es momentan nicht zu vermelden. Das dachte sich auch Karl Offenbacher, der gemeinsam mit seiner Familie die Alpen-Event-Halle in Seckau führt. "Wenn schon rundherum alles negativ ist, wollten wir den Leuten wenigstens eine kleine Freude machen." Und so eröffnet am Freitag - wie auch schon während des ersten Lockdowns im Frühling - der "Alpen-Drive-In" am Bauernhof seine Türen für Hungrige. Im "Drive-In" mitten in den Seckauer Alpen werden wieder selbst kreierte Burger angeboten, der Verkauf geht kontaktlos aus dem Auto heraus über die Bühne. "Die Nachfrage war richtig stark. Eigentlich wollten wir erst nächstes Jahres wieder damit starten, aber durch den Lockdown war das jetzt eine spontane Entscheidung."