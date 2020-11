Facebook

Die Musikwerkstatt begeisterte nicht nur die Jury © kk

Als einziges Projekt aus der Steiermark schaffte es die "Musikwerstatt" aus dem Bezirk Murau unter die Finalisten des bekannten "Juventus-Awards" für Innovation und Nachhaltigkeit im Musikbereich. Die Idee der "Musikwerkstatt" entsprang dem Wunsch, mehr Jugendprojekte in der Region Murau umzusetzen. In einer Zusammenarbeit der "kultur.spiel.räume" der Holzwelt Murau und des Bezirksblasmusikverbandes Murau wurde die Workshopreihe „Stadt-Land-Blasmusik“ durchgeführt. Einheimische und nicht mehr in der Region lebende Musiker aus dem Bezirk trafen sich in Murau, Oberwölz und Graz, um Ideen zu sammeln.