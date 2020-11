Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Red-Bull-Ring beschert dem Murtaler Tourismus seit Jahren Aufschwung © Jürgen Fuchs

Alles neu macht der Herbst 2021 im steirischen Tourismus: Wie berichtet werden aus den bestehenden 96 Ortsverbänden in neun Tourismusregionen in der Steiermark ab 1. Oktober 2021 elf „Erlebnisregionen“. Künftig soll von jeder Tourismus-Gemeinde ein Vertreter im jeweiligen Regionalverband vertreten sein, Marken wie das Zirbenland sollen bleiben – so will es das Land Steiermark.

Die Reform wird auch in den Bezirken Murau und Murtal für viele Umbrüche sorgen. Derzeit gibt es im Bezirk Murtal neun Verbände, in Murau sind es fünf. Dazu zwei Arbeitsgemeinschaften, einmal Murau und einmal Murtal-Herzklopfen, und als verbindende Klammer die Urlaubsregion Murau-Murtal. In beiden Bezirken gab es seit Jahren Bestrebungen zu fusionieren, bis zuletzt scheiterte das am Widerstand einzelner Verbände.