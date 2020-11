Das Land stellt die touristische Struktur in der Steiermark völlig anders auf. Mit Herbst 2021 werden aus den 96 Verbänden elf große. Lokalverbände wie Ramsau oder bekannte wie Lippizanerheimat gehen in Erlebnisregionen auf.

So werden die elf Erlebnisregionen gegliedert sein © (c) Steirische Tourismus GmbH/ Raffalt /Land

Während der Tourismus wegen der Coronakrise vor der größten Herausforderung seit Jahrzehnten steht, wurde in der Steiermark im Hintergrund - und zwar schon länger, als das Coronavirus uns beschäftigt - fieberhaft an einer Neuaufstellung der Struktur gearbeitet. Denn, so Arnold Oberacher (Conos; Strategie- und Managementberatung): "Die Steiermark spielt in der Oberliga, andere Länder sind aber schon weiter."