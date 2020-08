Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Es gibt Überlegungen, gleich im Anschluss an das Kraftwerk Fisching ein neues Murkraftwerk zu bauen © Verbund

"Immer wieder tauchen in letzter Zeit Gerüchte um ein neues geplantes Mur-Kraftwerk in Zeltweg auf. Demnach soll der Standort in einem Europaschutzgebiet liegen, es wäre damit auch das Schutzgut Huchen betroffen“, schreiben die steirischen Grünen in einer Aussendung. Klubobfrau Sandra Krautwaschl hat daher zwei schriftliche Anfragen an die Landesräte Ursula Lackner und Johann Seitinger eingebracht. Sie fragt unter anderem, ob es Kontaktaufnahmen von möglichen Projektwerbern oder bereits konkrete Schritte gegeben habe.