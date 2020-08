Statt Demo-Teilnahme ATB-Mitarbeiter bekamen Kündigungsschreiben einzeln überreicht

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am ersten Tag nach dem zweiwöchigen Betriebsurlaub sind am Montag (24. August) Hunderte Mitarbeiter der ATB Spielberg wieder zurück ins Werk gekommen - und wurden sofort mit sich überschlagenden Ereignissen konfrontiert. Schon am frühen Vormittag fand eine von der Unternehmensleitung einberufene Versammlung statt. In diesem Rahmen bekräftigte Geschäftsführer Rolf Primigg, mit der geplanten Produktionsschließung voranschreiten zu wollen.