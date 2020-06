Corona-Krise"Berghof" in St. Peter am Kammersberg ist insolvent

Durch ausbleibende Gäste schlitterte der Berghof, ein Drei-Stern-Hotel in St. Peter am Kammersberg, in die Insolvenz. Der Betrieb soll trotzdem weitergeführt werden.

Der Berghof ist insolvent © Markus Traussnig

Wie viele Betriebe ist auch der Berghof in Pöllau am Greim (Gemeinde St. Peter am Kammersberg) durch die Corona-Krise in Nöte geraten, nun musste der Betrieb von Kurt Prieler Insolvenz anmelden. Das vermeldet der Kreditschutzverband "KSV1870". "Der Hauptgrund war Corona. Die Gäste sind total ausgeblieben, trotzdem laufen die Zahlungen weiter", so Prieler. Das Drei-Sterne-Hotel mit angeschlossener Trafik auf 1100 Meter Seehöhe soll trotzdem weitergeführt werden.