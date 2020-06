Facebook

Murau war für rund zehn Minuten ohne Strom © Sarah Ruckhofer

Um die Mittagszeit kam es am Dienstag (9. Juni) im Bezirk Murau zu großflächigen Stromausfällen. "Betroffen waren der Raum Oberwölz, der Bereich zwischen Teufenbach und Murau sowie das Versorgungsgebiet der Murauer Stadtwerke", bestätigt Muraus Stadtwerke-Chef Kurt Woitischek. Die Ursache für das Problem liegt im übergeordneten Netz der Energie Steiermark und hat in Hinterburg bei Oberwölz seinen Ursprung genommen. "Um 11.20 Uhr ist in Hinterburg ein Baum auf eine Leitung gestürzt", so Urs Harnik-Lauris, Leiter der Konzernkommunikation der Energie Steiermark. Zunächst waren 268 Kunden betroffen, binnen rund einer halben Stunde waren es durch eine Umschaltung auf die zweite Netz-Anspeisung von Murau aus Richtung Bodendorf nur mehr 61 Haushalte. In der Stadt Murau selbst floss der Strom durch die schnelle Zusammenarbeit von Stadtwerke und Energie Steiermark nach rund zehn Minuten wieder.