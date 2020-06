Facebook

Lukas Orthofer nimmt an diesem verregneten Freitagnachmittag gut beschirmt einen Coronatest vor © Josef Fröhlich

"Was ist denn da los?" Passanten machen am Freitag große Augen, als sich ein Mann im weißen Schutzanzug, umringt von Rotkreuz-Mitarbeitern, direkt an der Straße an im Auto sitzenden Menschen zu schaffen macht und ihnen mit einem Stäbchen in den Mund fährt. Es ist der Auftakt zu einem Corona-Pilotprojekt, in dessen Rahmen Mitarbeiter von Gastronomie- und Beherbergungsbetrieben in der Region Spielberg getestet werden. "Wir fangen mit 35 Mitarbeitern aus fünf Betrieben an, um die Abläufe zu beobachten und ein Gefühl dafür zu bekommen, wie lange die Tests dauern", erklärt Manuela Machner, Geschäftsführerin des Verbandes "Tourismus am Spielberg".