Ein 100-Betten-Pflegeheim soll in der "Dolzen" in St. Peter ob Judenburg entstehen. Anrainer sind gegen diesen Standort.

Auf diesem Sportplatz in Rothenthurm soll ein 100-Betten-Pflegeheim entstehen © Fröhlich

Der Bereich Dolzen in Rothenthurm (Gemeinde St. Peter ob Judenburg) liegt nicht weit von der B 317 entfernt. Zu merken ist von der Durchzugsstraße dort jedoch wenig, Einfamilienhäuser, zwei Mehrparteienhäuser und viel Grün prägen das Ortsbild. Mit der Beschaulichkeit ist es jetzt aber vorbei, die Bewohner sehen Grund zur Aufregung: Ein Pflegeheim mit 100 Betten ist geplant. Vor einigen Tagen wurde das Projekt auf der Homepage der Gemeinde öffentlich gemacht. Dort heißt es, dass die Bürger bei einer Informationsveranstaltung in der zweiten Junihälfte über das Projekt informiert werden sollen, doch so lange wollen die Bewohner nicht warten. Eine Interessensgemeinschaft aus 64 Anrainern, vertreten von Rechtsanwalt Armin Sparrer, hat ein Schreiben an alle Gemeinderatsparteien geschickt. Man spreche sich nicht gegen ein Pflegeheim in St. Peter aus, heißt es. Aber der Standort sei nicht geeignet, man werde "mit allen demokratischen Mitteln" dagegen vorgehen.