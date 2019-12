Angehörige suchen im Raum Murtal verzweifelt nach Pflegeplätzen, ältere Menschen müssen auf Heime quer durch die Steiermark ausweichen. Eine Besserung der Lage ist nicht in Sicht.

Petra und Johann Steiner betreiben den Adelwöhrerhof in Möderbrugg © Sarah Ruckhofer

Die Anrufe kommen täglich - und sie werden immer verzweifelter: "Seit Monaten läutet bei uns das Telefon, Angehörige fragen nach freien Betten. Manche rufen sogar zweimal am Tag an", berichtet eine Pflegerin aus dem Murtal. Sie will anonym bleiben, aber die Öffentlichkeit auf das Problem aufmerksam machen. "Viele Angehörige sind verzweifelt. Es melden sich auch Krankenhäuser oder die Hauskrankenpflege direkt."