Für Aichfeldbus-Fahrgäste gibt es Tickets bald wieder beim Lenker © Aichfeldbus

Wegen der Coronakrise wurden in den vergangenen Wochen von „Aichfeldbus“-Lenkern keine Fahrkarten verkauft, um Fahrer und Passagiere zu schützen. Wie berichtet, stieß das nicht nur auf Zustimmung. „Viele ältere Menschen trauen sich gar nicht mehr einsteigen, weil sie nicht zu Karten kommen, aber auch nicht als Schwarzfahrer gelten wollen“, so ein Aichfeldbus-Benutzer aus Zeltweg gegenüber der Kleinen Zeitung. Zwar gab es in den vergangenen Wochen keine Kontrollen, dennoch hätten viele Scheu gehabt, ohne Fahrkarten einzusteigen. Nach unserem Bericht reagierten die Aichfeldbus-Verantwortlichen rasch: Ab Montag, 11. Mai, können wieder Karten bei den Lenkerinnen und Lenkern gekauft werden, wurde auf Facebook verkündet: