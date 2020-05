Massiv angestiegen ist die Arbeitslosigkeit in den Bezirken Murtal und Murau: Ende April waren in Murtal 3536 Personen arbeitslos gemeldet, im Bezirk Murau waren es 1053.

AMS Judenburg: Derzeit wird auf Hochtouren gearbeitet © Michaela Egger

Aufgrund der Corona-Krise ist die Arbeitslosigkeit extrem angestiegen, betroffen sind natürlich auch die Bezirke Murtal und Murau. Ende April waren im Bezirk Murtal 3536 Personen (1793 Frauen und 1743 Männer) arbeitslos gemeldet. Das sind um 1690 oder 91,5 Prozent mehr als vor einem Jahr. "Unabhängig vom Geschlecht, Alter und Nationalität traf es alle Personengruppen gleichermaßen", heißt es vonseiten des AMS Murtal.



Die höchsten Steigerungen gab es in den Bereichen Gastronomie und Beherbergung (plus 176,4 Prozent), Bauwesen (plus 109,9 Prozent) und Verkehrswesen (plus 126,3 Prozent).



Außerdem heißt es in der aktuellen Arbeitsmarktinformation des AMS Murtal: "692 Frauen und 545 Männer haben aus heutiger Sicht die Möglichkeit wieder bei ihrem letzten Dienstgeber die Beschäftigung aufzunehmen."