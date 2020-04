Facebook

Schlange vor dem Judenburger McDrive © Sarah Ruckhofer

Der erste Burger ging wohl nach Murau: Püntklich um 10 Uhr öffnete der McDonald's in Judenburg seinen McDrive nach der Corona-Krise wieder, eines der ersten Autos in der (sehr kurzen) Schlange hatte ein Murauer-Kennzeichen. Sonst hielt sich der Burger- und Pommes-Hunger anfangs allerdings in Grenzen, nur ein paar Fahrzeuge verirrten sich in den ersten Minuten zur Fastfood-Kette. Ganz anders die Bilder bei der Wiedereröffnung in Klagenfurt oder Graz, wo der Verkehr ob des Ansturms fast zum Erliegen kam. In Judenburg kümmerten sich jedenfalls Mitarbeiter mit Maske und Mundschutz um das Einweisen der Kunden, der Parkplatz steht zur Not als Wartebereich für den McDrive zur Verfügung. Direkt bei der Einfahrt wird die aktuelle, reduzierte Speisekarte ausgeteilt, Speisen-Übergabe und Zahlung sind kontaktlos möglich. Gegen Mittag nimmt der Burger-Hunger dann doch zu, bis zu zehn Autos stellen sich für Pommes und Co. an.