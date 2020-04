Facebook

Diese braunen Bergschafe gehören zur Herde von Josef und Eva-Maria Deutinger. Drei ausgewachsene Tiere und ein Lamm wurden tot aufgefunden © KK

Drei ausgewachsene braune Bergschafe und ein Lamm sind tot. Das ist die traurige Bilanz eines tierischen Überfalls in der Nacht vom vergangenen Donnerstag auf Freitag im Spielberger Ortsteil Lind. Die Tiere gehören zu einer Herde von Josef und Eva-Maria Deutinger, deren Hof (vulgo Mandl) in der Region auch für Stutenmilch und Kutschenfahrten bekannt ist.

Die Schafweide befindet sich auf einer Ebene nahe der Mur, nur wenige Hundert Meter vom Hof entfernt. Nahe der Weide liegen auch andere Häuser, nicht zuletzt deshalb ist die Frage relevant, ob die bis zu 80 Kilogramm schweren Schafe von einem Wolf gerissen wurden. „Wir haben die Ergebnisse von einem DNA-Test noch nicht. Aber am nächsten Tag hat ein Bauer gemeldet, dass er ein wolfsähnliches Tier gesehen hat“, so Josef Deutinger. Diese Sichtung sei in Thann (Gemeinde Weißkirchen) gewesen.