Klaus Sauseng leitet das Seniorenkompetenzzentrum Weidenhof in Stadl-Predlitz © SW (2)

Bereits am 10. März wurde im Seniorenkompetenzzentrum Weidenhof in Stadl-Predlitz ein generelles Besuchsverbot erlassen – noch bevor das Land diese Maßnahme am folgenden Tag empfahl (wir berichteten). Seither wurden die Hygienemaßnahmen noch stärker ausgeweitet, Schulungen für die Mitarbeiter abgehalten und detaillierte Pläne für den Fall erarbeitet, dass tatsächlich einer der Senioren am Coronavirus erkrankt. „Wir haben sogar schon Quarantänezonen festgelegt“, informiert Heimleiter Klaus Sauseng.