Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Die kleine Anne aus Möderbrugg erkundet den Garten oder spielt in der Küche. Wie verbringen Sie die Zeit zu Hause? Schicken Sie uns bitte Ihre Bilder!

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Anne wohnt mit ihren Eltern in Möderbrugg © KK

Mit ihrer Mama und ihrem Papa wohnt die kleine Anne (17 Monate) in Möderbrugg. Dort gibt es einen großen Garten, der erkundet werden will. Ist es dafür zu kalt, kann auch schon einmal die Küche als Spielplatz herhalten.



Wie verbringen Sie die Zeit während der Ausgangsbeschränkungen? Schicken Sie uns bitte Ihre Bilder mit kurzer Beschreibung an

judred@kleinezeitung.at. Wir sind gespannt!