Osterfeuer und dazugehörige Versammlungen sind heuer verboten © dpa/dpaweb

Es gehört zu den beliebtesten Brauchtümern in der Steiermark: das Osterfeuer. Dass viele Menschen am Ostersamstag Abend um brennende Osterhaufen stehen, wird es aber heuer nicht geben. Das widerspricht den "bundesweit einheitlichen Verkehrsbeschränkungen", also der Verordnung nach dem COVID-19-Maßnahmengesetz. Die Einschränkungen gelten bis Ostermontag, 13. April.