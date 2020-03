In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Manche Betriebe haben frische Waren weiterverarbeitet, andere verschenkt (Sujetbild) © stock.adobe.com (Gerhard Seybert)

Völliger Stillstand von heute auf morgen - das bringt nicht nur wirtschaftliche Probleme mit sich, sondern auch praktische. Was tun etwa mit übrig gebliebenen Lebensmitteln in der Gastronomie? "Wir haben das große Glück, dass wir das meiste tagesaktuell einkaufen", so Hans Christian Schautzer von der Therme Aqualux in Fohnsdorf. Der Betrieb wurde überraschend geschlossen, entsprechend auch die Gastronomie. "Die restlichen Lebensmittel haben wir verschenkt." Der Schaden halte sich - zumindest diesbezüglich - in Grenzen.