Die Skigebiete sind geschlossen. Auch am letzten Skitag am Kreischberg zogen noch einige Wintersportler ihre Schwünge. Geschäftsführer Karl Fussi blickt auf eine gute Saison zurück, der Schaden ist dennoch hoch.

Der Kreischer muss abgesagt werden © Tom Lamm

"Es waren rund ein Drittel der Gäste da, die sonst an so einem schönen Tag gekommen wären", so Karl Fussi von den Skibergen Kreischberg und Lachtal. Vor allem Tagesgäste und Saisonkartenbesitzer haben laut Fussi die letzte Gelegenheit am 15. März genutzt, die Ski anzuschnallen.



"Der Großteil der Urlauber ist bereits am Freitag und Samstag abgereist", so Fussi. "Die Urlauber hatten verständlicherweise Bedenken."