Bernadette Walch (SC Obdach) krönte sich in ihrer jungen Karriere zum zweiten Mal in Serie zur weltbesten Rodlerin ihrer Altersklasse.

Bernadette Walch (13) kürte sich zum zweiten Mal zur Weltmeisterin © Alfred Taucher

Die alljährlichen Weltjugendspiele des Internationalen Rennrodelverbandes (FIL) gelten für Nachwuchsrennrodler aus aller Welt als Meisterstück der Saison. Um Gold, Silber und Bronze im Natureiskanal wurde dabei heuer im slowakischen Lendak gerast.„Diese Bahn war für uns alle Neuland. Wir wussten vorher nicht, was uns erwartet und was auf unsere Sportler zukommt. Wir haben dann aber gleich gemerkt, dass die selektive und technisch anspruchsvolle Strecke unseren steirischen Nachwuchsrodlern entgegenkommt“, so der Obdacher Rodelverband-Landessportkoordinator Andreas Schopf.