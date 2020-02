Kleine Zeitung +

Quiz-Sendung So hat sich Spielberger bei der Millionenshow geschlagen

Benjamin Dianat, der in Spielberg seine Jugend verbracht hat und mittlerweile in Graz lebt, war am Montag (10. Februar) in der ORF-Sendung „Die Millionenshow“ zu sehen - und durfte sich über einen stattlichen Gewinn freuen.