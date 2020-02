Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Seit ihrem sechsten Lebensjahr spielt Pichlmair Geige. Als Kind einer „Nicht-Musiker-Familie“ hat sie einen untypischen Weg bestritten, der sie nun bis an die Spitze geführt hat © Tam Lan Truong

Sie galt lange als musikalisches Wunderkind, ist Preisträgerin zahlreicher internationaler Wettbewerbe und zählt heute zu den besten Geigerinnen der Welt. Nun hat Johanna Pichlmair geschafft, wovon Tausende Musiker nur träumen können. Nach einem intensiven Bewerbungsprozess wurde sie als erste Geigerin bei den Berliner Philharmonikern aufgenommen.

Am 15. März, nur wenige Wochen nach ihrem 30. Geburtstag, wird die gebürtige Oberzeiringerin ihren neuen Job bei einem der besten Orchester der Welt antreten. Für Pichlmair ist der Ortswechsel nach Berlin eine Art „Heimkehr“: Acht Jahre lebte sie in der deutschen Hauptstadt und spielte zwei Jahre in der Akademie der Berliner Philharmoniker, ehe sie 2017 nach München zog, um Mitglied des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks zu werden. „Es fühlt sich an, als würde ich heimkommen. Ich habe Berlin sehr vermisst“, so Pichlmair. Kleiner Wermutstropfen: Nach Hause ins Murtal wird sie es künftig noch seltener schaffen.