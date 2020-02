Die Ordinationen sind voll, Büros und Schulklassen immer leerer: Die Zahl von Influenzafällen sowie grippalen Infekten steigt in der Region Murau-Murtal sprunghaft an.

Zahlreiche Schüler aus der Region Murau-Murtal müssen momentan krankheitsbedingt zu Hause bleiben © SUJET (c) Syda Productions - stock.adobe.com (lev dolgachov)

Die Welle an Grippeerkrankungen und grippalen Infekten hat mittlerweile auch die Bezirke Murtal und Murau voll erfasst – und sorgt über fast alle Altersgruppen hinweg für zahlreiche Krankheitsfälle.

„Teils fehlen in Klassen mehr als die Hälfte der Schüler“, schildert Roman Scheuerer, Leiter der Bildungsregion Obersteiermark West. An manchen Standorten seien zudem rund ein Drittel der Lehrer krankheitsbedingt nicht im Dienst.