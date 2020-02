Die Grippewelle rollt über das Land und Österreich ist im Krankenstand. Darf man sich in so einem Zustand ans Steuer setzen?

© Юрий Красильников/stock.adobe.com (yurakrasil.ru)

Derzeit staut es sich nicht nur auf Österreichs Straßen, sondern auch in den Wartezimmern der Ärzte. Die Grippewelle hat uns fest im Griff, überall wird gehustet und geschnupft. Auch wenn man sich in so einem Zustand am liebsten die Bettdecke über den Kopf zieht, ist es manchmal fast unvermeidlich, dass man ins Auto steigt: Zum Beispiel für Fahrten zum Arzt, in die Apotheke oder zum Supermarkt, um sich mit den wichtigsten Lebensmitteln einzudecken. Aber darf man sich im Krankenstand überhaupt ans Steuer setzen?